Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας μεταξύ του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, και του βουλευτή του ΔΗΣΥ Κυριάκου Χατζηγιάννη, για το υδατικό πρόβλημα.

Ο κ. Χατζηγιάννης, με φρασεολογία που δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνείας, έκανε λόγο για απουσία σχεδιασμού, λέγοντας πως «αφήσατε τη χώρα χωρίς νερό» και ζητώντας επιτακτικά «ξεκάθαρη απάντηση αν υπάρχει στρατηγική». Μια τοποθέτηση που δεν έμεινε αναπάντητη.

Ο Ανδρέας Γρηγορίου, εμφανώς φορτισμένος, υπερασπίστηκε το έργο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων με λόγια που έβγαιναν από την καρδιά:

«Έχω δικαίωμα να υπερασπιστώ τη δουλειά των συναδέλφων που νυχθημερόν παλεύουν για λύσεις. Δεν μείναμε χωρίς νερό. Η απαξίωση δεν βοηθά», τόνισε με νόημα.

Και πράγματι, μέσα από τη σύγκρουση αυτή, αναδεικνύονται δύο αλήθειες:

Πρώτο, υπάρχει πρόβλημα. Και είναι σοβαρό. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Τα φράγματα βρίσκονται στο 11% πληρότητας. Οι αγρότες προειδοποιούνται να μην φυτεύσουν. Νέες μονάδες αφαλάτωσης δρομολογούνται εσπευσμένα.

Δεύτερο, υπάρχει και προσπάθεια. Το γεγονός ότι η Κύπρος δεν έμεινε χωρίς νερό για ύδρευση, όπως επισήμανε ο κ. Γρηγορίου, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Είναι αποτέλεσμα αποφάσεων, τεχνικών επεμβάσεων και προσωρινών λύσεων που ενεργοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα πιεσμένο περιβάλλον.

