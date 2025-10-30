Σήμερα το πρωί έξω από τη Βουλή των αντιπροσώπων, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ) Μαρίνος Μουσιούττας «συλλαμβάνεται» να φορτίζει το ηλεκτρικό του όχημα. Πληκτρολογεί τους κωδικούς στη συσκευή του σημείου φόρτισης αλλά αυτή δεν συμμορφώνεται αμέσως, οπόταν επιστρατεύοντας τη ρήση «και ο Άγιος φοβέρα θέλει» σπρώχνει τη φίσια με σκοπό να γίνει επαφή και να αρχίσει η λειτουργία της συσκευής φόρτισης. Έξω από τη Βουλή υπάρχουν δύο τέτοιοι χώροι στάθμευσης για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Συμπωματικά, σήμερα συζητείται πρόταση νόμου του βουλευτή των Οικολόγων κ. Σταύρου Παπαδούρη, με βάση την οποία η στάθμευση «συμβατικού» οχήματος σε χώρο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος, τιμωρείται με εξώδικο €100. Το ίδιο ισχύει και για ηλεκτρικό όχημα το οποίο θα σταθμεύσει σε χώρο φόρτισης χωρίς όμως να φορτίζεται. Δηλαδή, αν κάποιος χρησιμοποιεί τον χώρο στάθμευσης ηλεκτρικού οχήματος χωρίς να το φορτίζει, και πάλιν του εκδίδεται εξώδικο.

Ο κ. Παπαδούρης κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση ύστερα από τη διαπίστωση αλλά και παράπονα, ότι κάποιοι οδηγοί σταθμεύουν τα οχήματα τους σε χώρους στάθμευσης οι οποίοι προορίζονται για τη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Σημειώνεται, πως την περίοδο 2020-2025 έχουν εγγραφεί 1703 ηλεκτροκίνητα οχήματα παντός τύπου από μοτοποδήλατα μέχρι και λεωφορεία.