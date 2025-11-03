Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, στο πλαίσιο του Movember —της εκστρατείας ενημέρωσης, πρόληψης και θεραπείας του καρκίνου του προστάτη, των όρχεων, αλλά και της ψυχικής υγείας— παρευρέθηκε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου.

Όπως φάνηκε στα στιγμιότυπα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που διοργάνωσε η φοιτητική παράταξη «Πρωτοπορία», όπου πήρε την ξυριστική μηχανή και ξύρισε τα μούσια του Αντιδημάρχου Λευκωσίας, Αντρέα Κωνσταντίνου.

Δείτε τα παρακάτω στιγμιότυπα: