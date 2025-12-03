Μετά από αρκετές μέρες περιορισμού λόγω του ατυχήματος που είχε, η υπουργός Παιδείας έκανε σήμερα την εμφάνισή της στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, πάνω στο τροχοκάθισμα της καθώς ακόμα το τραυματισμένο πόδι την ταλαιπωρεί. Δίπλα της και ο νέος γενικός διευθυντής του Υπουργείου, Μάριος Παναγίδης, ο οποίος μετά από σχεδόν πέντε χρόνια επιστρέφει ξανά στο Παιδείας. Αθηνά Μιχαηλίδου και Μάριος Παναγίδης συνοδευόμενοι από άλλα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, έσπευσαν στη σημερινή συνεδρία καθώς το θέμα συζήτησης είναι άκρως σημαντικό. Η κατ΄άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Επομένως, ειδικά ο νέος γενικός διευθυντής μπήκε στα βαθιά με το καλημέρα της ανάληψης των νέων του καθηκόντων.

