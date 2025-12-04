Την ανεξαρτητοποίησή του από τη ΔΗΠΑ, γνωστοποίησε νωρίτερα με επιστολή ο βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή, αναφέροντας πως πρόκειται για μια δύσκολη αλλά απολύτως συνειδητή πολιτική πράξη. «Με την ανεξαρτητοποίησή μου θέλω να στείλω ένα καθαρό μήνυμα: Ο κεντρώος χώρος πρέπει να διατηρηθεί ζωντανός, ισχυρός και ενωτικός».

Μερικούς στη ΔΗΠΑ πάντως δε φαίνεται να τους δυσαρέστησε ιδιαίτερα η αποχώρηση του Γιακουμή. Σε ανάρτηση του ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Γιάννος Λακκοτρύπης, δεν έκρυψε τον… ενθουσιασμό του.

«Επιτέλους και ένα καλό νέο!!!», έγραψε και πρόσθεσε: «Πάμε δυνατά».