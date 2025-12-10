Μέχρι και το ολοκαίνουριο λεγόμενο «προεδρικό συγκρότημα» του ψευδοκράτους επηρέασαν οι έντονες βροχές των τελευταίων ημερών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης παρατηρήθηκε εισροή νερού μέσα στο κτήριο της λεγόμενης «βουλής», γεγονός που σχολιάζεται αρνητικά στα κατεχόμενα, αφού το νέο «παλάτι» που έκανε δώρο ο Ερντογάν στο ψευδοκράτος ήδη παρουσιάζει προβλήματα.

Όπως γράφει η Kibris Postasi, στους μεγάλους διαδρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους προκάλεσαν εντύπωση οι λιμνάζουσες ποσότητες νερού που απλώνονταν στο πάτωμα. Ιδιαίτερα στις περιοχές κοντά στη γραμμή της οροφής, όπου βρίσκονται τεχνικοί χώροι, οι διαρροές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη μόνωση και το σύστημα αποστράγγισης του κτηρίου.

Οι εργαζόμενοι στο κτήριο επιβεβαίωσαν το γεγονός, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις οι λιμνάζουσες ποσότητες νερού στους μεγάλους χώρους προέρχονται από διαρροές στην οροφή.

Δείτε εικόνες:

Φωτογραφίες: kibrispostasi