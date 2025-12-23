Το λογότυπο που επιλέχθηκε για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα λευκαρίτικα κεντήματα, εξήρε ο Αβέρωφ Νεοφύτου μέσω ανάρτησής του. Συνεχάρη μάλιστα την κ. Ραουνά για την επιλογή, όπως επίσης και τη Μύρνα Παττίχη, η οποία τα επανάφερε στο προσκήνιο.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 καταφέρνει κάτι ουσιαστικό: να μιλήσει ευρωπαϊκά, με καθαρό συμβολισμό, χωρίς να αποκοπεί από τις ρίζες και την παράδοσή μας και για το σύνολο του λαού μας.

Το χρώμα και η αναφορά στο λευκαρίτικο κέντημα δίνουν ταυτότητα, μνήμη και συνέπεια στο μήνυμα της χώρας μας. Μπράβο στην κυρία Ραουνά και την ομάδα της.

Με την ευκαιρία, αξίζουν συγχαρητήρια και στη Μύρνα Παττίχη, που με πρωτοβουλία και έμπνευση συνέβαλε τα τελευταία χρόνια στην αναβίωση και τη σύγχρονη ανάγνωση του λευκαρίτικου κεντήματος, μιας ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς που σήμερα αποκτά και ευρωπαϊκό αποτύπωμα.