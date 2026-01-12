Η αιχμή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τα κόμματα σε σημερινές του δηλώσεις για το επίμαχο βίντεο που συνδέει το Προεδρικό Μέγαρο με πράξεις διαφθοράς δεν έμεινε αναπάντητη από τον Χρύση Παντελίδη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε πει νωρίτερα ότι τα αποτελέσματα της αντίδρασης των πολιτικών κομμάτων σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα «θα τα δούμε όλοι μας στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών».

Μιλώντας σε ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή του «Σπορ φμ 95», ο βουλευτής του ΔΗΚΟ σήκωσε το γάντι και απάντησε στον Πρόεδρο.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε, ανάμεσα σε άλλα:

«Το πρόβλημα δεν προκύπτει από την αντίδραση των κομμάτων απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Το πρόβλημα προκύπτει από τα φαινόμενα. Τι εισηγείται ο Πρόεδρος; Επειδή έχουμε βουλευτικές εκλογές να μην λέει κανείς τίποτα γιατί μπορεί να υπάρξει κόστος; Δεν θα έπρεπε ο Προέδρος να αναλογιστεί ότι δεν θα επέτρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο; Δεν θα έπρεπε οι συνεργάτες του να μιλούν και να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν; Δεν θα έπρεπε πρόσωπα ιδιώτες να έχουν τη δυνατότητα να τον πιάνουν στο στόμα τους και να μην υπάρχει επίσημη αντίδραση από πλευράς του Προέδρου της Δημοκρατίας;»