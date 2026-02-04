Στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίας της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, η οποία εξέτασε εκ νέου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ειδικά Σχολεία και γενικότερα, τις δυσκολίες που προκύπτουν από την υφιστάμενη νομοθεσία της Ειδικής Εκπαίδευσης, διευθυντής ενός Ειδικού Σχολείου έθιξε και το θέμα των συνοδών παιδιών με αναπηρίες.

Αναφερόμενος στο σχολείο του, ανέφερε ότι πριν από μερικές μέρες, σχολικοί συνοδοί κατήλθαν σε στάση εργασίας λόγω του μειωμένου μισθού που έλαβαν. Όπως είπε, οι μειώσεις ήταν από €60 έως €100 και επήλθαν έπειτα από συμμόρφωση των σχολικών εφορειών με οδηγίες που τους έδωσε το υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τη μισθοδοσία τους για υπερωριακή εργασία στο Ολοήμερο Σχολείο.

Με αφορμή αυτή την αναφορά, λέχθηκε και από άλλους φορείς, ότι το εργασιακό πλαίσιο των συνοδών ακόμα δεν έχει βελτιωθεί, παρά τις εξαγγελίες, ενώ τέθηκε και το θέμα του μισθού, για τον οποίο αναφέρθηκε ότι δεν είναι καθόλου ελκυστικός και επαρκής, ώστε το επάγγελμα να επιλέγεται ή να διατηρείται.