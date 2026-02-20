Ο Ανδριανός Χαραλάμπους θα είναι ο νέος κοινοβουλευτικός συνεργάτης της ανεξάρτητης πλέον βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Την εξέλιξη δημοσιοποίησε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του, ήταν δύσκολο εώς αδύνατο να αρνηθεί την πρόταση της. «Γνωρίζοντας πλέον προσωπικά την κα. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, γίνεται με ταχείς ρυθμούς πολιτικό σχολείο, έμπνευση τζαι φίλη», προσθέτει.

Ο Ανδριανός Χαραλάμπους είναι γνωστός ακτιβιστής και ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γνωρίζω πολύ καλά ότι κάποιους/ες χαροποιεί αυτή μου η απόφαση και κάποιους άλλους/ες όχι. Κάποιους/ες με καλούς λόγους, άλλους/ες χωρίς. Προφανώς έχω πολλά να πω για το σήριαλ της λύσης της συνεργασίας της με το ΑΚΕΛ, αλλά τούτη η διένεξη δεν οφελεί κανέναν – μόνο η ευρεία συνεργασία και ο αμοιβαίος σεβασμός οφελούν τη δημοκρατία», αναφέρει σε άλλο σημείο της ανάρτησης του.

