Πόση εμπιστοσύνη πρέπει να έχει ένας πιστός όταν εξομολογείται σε έναν πνευματικό; Ουδεμία. Από που προκύπτει αυτό; Αν ευσταθούν όσα έχουν μεταδοθεί με αφορμή το αίτημα του τέως ηγουμένου της Μονής Οσίου Αββακούμ Νεκταρίου προς το Ανώτατο Δικαστήριο για έκδοση προνομιακού εντάλματος (certiorari), να του δοθούν τεκμήρια που κρατούνται από τις Αρχές, τότε οι πιστοί πρέπει να ανησυχούν.

Κι αυτό επειδή στο αίτημα που υπέβαλε αναφέρεται, ότι στα τεκμήρια που κρατούνται, ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνονται πνευματικές συνομιλίες, εξομολογητικές συζητήσεις και βίντεο προσώπων της Μονής.

Δηλαδή οι εξομολογητικές δεν είναι απόρρητες; Καταφεύγει ο πιστός εκεί να πει τον πόνο του και καταγράφεται;

