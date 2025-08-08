Μπαίνεις στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Λευκωσίας και στο κεφάλαιο Υπηρεσία Καθαριότητας διαβάζεις: «Σε περίπτωση που επιθυμείτε η μεταφορά των υλικών από την οικία σας προς το πράσινο σημείο να υλοποιηθεί από βοηθούς μεταφορείς, τότε υπάρχει σχετική χρέωση».

Καθαρίζεις τον κήπο σου, γεμίζεις σακούλες με κλαδέματα και αφού δεν έχεις άλλο τρόπο να τα μεταφέρεις στο Πράσινο Σημείο τηλεφωνάς στον αριθμό που σου γράφουν: 22797000. Αυτό κι αυτό, λες στην λειτουργό που απαντά. Α, ο δήμος σταμάτησε αυτή την υπηρεσία, σου λέει. Μα πώς, αφού αυτό γράφει η σελίδα σας, επιμένεις, το διάβασα χτες! Όχι, επιμένει κι αυτή, καταργήθηκε η υπηρεσία, βγήκε και σχετική ανακοίνωση…

Αν δεν είδες την ανακοίνωση και βασίστηκες στην επίσημη ενημέρωση της ιστοσελίδας του δημαρχείου, την έβαψες. Τουλάχιστον, ας ανανεώνουν τις πληροφορίες που δίνουν στους δημότες. Αν δεν μπορούν τι τες θέλουν τες ιστοσελίδες; Μόνο για να βάζουν φωτογραφίες από εγκαίνια;

