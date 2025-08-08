Κινητοποιήθηκε η ομογένεια στις ΗΠΑ για την απαγωγή των πέντε Ελληνοκυπρίων από τους Τούρκους.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), Φίλιπ Κρίστοφερ σε επιστολή του προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζητά την παρέμβασή του για την απελευθέρωση των πέντε. «Η απαγωγή, η ομηρία και οι προσχηματικές διαδικασίες είναι ενέργειες που χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές οργανώσεις και ένα παράνομο καθεστώς, το οποίο λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της Τουρκίας, η οποία φέρει την πλήρη ευθύνη και λογοδοσία», ανέφερε ο Φίλιπ Κρίστοφερ στην επιστολή του.

Ο Κρίστοφερ, από την κατεχόμενη Κερύνεια, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ΥΠΕΞ, υπενθύμισε και το γεγονός ότι είναι πρόσφυγας, όπως κι άλλοι ομογενείς. Είμαστε, ανέφερε, «υπερήφανοι Αμερικανοί πολίτες κυπριακής (ελληνοκυπριακής) καταγωγής και νόμιμοι ιδιοκτήτες σπιτιών και περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Κ.ΒΕΝ.