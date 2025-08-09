Tο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε προχθές την πρόσκληση προσφορών για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου- Πόλης Χρυσοχούς και μάλιστα όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, Αλέξης Βαφεάδης, η σχετική διαδικασία ξεκινά άμεσα. Προχωρούμε με την υλοποίηση και την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών το συντομότερο δυνατό, κάτι που επιβεβαιώνει την βούλησή μας για να προχωρήσουμε την υλοποίηση αυτού του έργου, όπως έχει ανακοινωθεί προηγουμένως, τόνισε. Θετικά τα νέα, με τους Πάφιους πάντως που στο συγκεκριμένο θέμα έχουν…καεί 30 χρόνια τώρα να φυσάνε καλού κακού και το γιαούρτι.

ΝΤΟΡΑ