Για να έχουμε καλό ρώτημα, αυτή η καλοκαιρινή συνήθεια διαφόρων τουριστικών φορέων να «ψυχαγωγούν» τους τουρίστες-πελάτες με την ρίψη πυροτεχνημάτων, από ποιους ακριβώς θεωρείται εν έτη 2025 ως «ψυχαγωγία» και προσφορά «ποιοτικών υπηρεσιών»; Να είμαστε στα 60’s και στα 70’s, να πούμε κομμάτια να γίνει. Σήμερα όμως, πόσο πρωτοποριακή και εντυπωσιακή θεωρείται μια δραστηριότητα που προκαλεί μόνο ηχορύπανση και κίνδυνο πυρκαγιάς; Άστε που ειδικά φέτος, με τους πολέμους στη γειτονιά μας κοντέψαμε να βλέπουμε τους πυραύλους ως ζωντανό θέαμα πάνω από τα κεφάλια μας. Έλεος πια με τις παρωχημένες ιδέες.

Α.Ε.