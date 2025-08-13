Ήταν σε δομή, υπό την κηδεμονία του κράτους αλλά έφυγε και βρέθηκε στα κατεχόμενα. Η περίπτωση του 13χρονου θυμίζει την περίπτωση των δυο ανήλικων κοριτσιών που ενώ βρίσκονταν σε κρατική δομή στη Λευκωσία βρέθηκαν στη Λεμεσό να βολτάρουν τα μεσάνυχτα με 64χρονο.

Δεν μπορούν να κλείνουν τα παιδιά σε μια δομή ως να είναι φυλακή λέει η διευθύντρια των ΥΚΕ. Σωστά. Όμως εδώ πρόκειται για 13 χρονών παιδί που ως φαίνεται δεν ήταν ευχαριστημένος και ίσως έπρεπε να είχε μετακινηθεί αλλού. Το γεγονός ότι βρέθηκε στα κατεχόμενα αποτελεί μια αποτυχία του κράτους και των τακτικών των δομών. Ή τους αφήνεις το ελεύθερο αλλά τους επιτηρείς ή είναι περιορισμένοι, χωρίς όμως να νοιώθουν φυλακισμένοι. Λίγο φυλακισμένοι και λίγο ελεύθεροι δεν γίνεται.

ΜΙΧ.