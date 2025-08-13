Είναι η δεύτερη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δίνει το «φιλί της ζωής», όπως αναφέρει και ο δημοσιογράφος Κώστας Ονισένκο, στον Ρώσο δικτάτορα. Αυτή τη φορά, με τη συνάντηση που ορίστηκε στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, επιχειρεί να ξελασπώσει τον Πούτιν σε μια δύσκολη για αυτόν περίοδο.

Την ώρα που ο ρωσικός στρατός έχει κολλήσει στο μέτωπο, οι απώλειες αυξάνουν και η οικονομία είναι σε καθοδική τροχιά. Έτσι, ο Τραμπ προσφέρει τον χώρο και την ευκαιρία στους Ρώσους, να διεκδικήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφού στο πεδίο της μάχης δυσκολεύονται, λόγω της ουκρανικής αντίστασης.

Για να γίνει σαφής αυτή η οργουελιανή κατάσταση, ο Πούτιν παρέδωσε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ το μετάλλιο ανδρείας «Λένιν» για τον 21χρονο Μάικλ Γκλος, γιο υψηλόβαθμου στελέχους της CIA, που έπεσε πολεμώντας στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων σε μάχη στο Ντονέτσκ.

ΑΛ.ΜΙΧ.