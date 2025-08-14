Οι πέντε Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι έχουν απαχθεί από το κατοχικό καθεστώς παραμένουν στα κρατητήρια χωρίς λόγο και αιτία και ταλαιπωρούνται. Η απαγωγή τους δεν ήταν τυχαία, ήταν στοχευμένη. Η εκτίμηση είναι πως όσοι συγκεντρώνουν στοιχεία για τις περιουσίες τους είναι στόχος του κατοχικού καθεστώτος. Κινδυνεύουν να κατηγορηθούν για «κατασκοπεία» ή για δήθεν αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων!

Οπότε θέλει προσοχή για όσους μεταβαίνουν στα κατεχόμενα. Χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι, πάντως, περίεργο, επειδή αυτές οι παράνομες και παράλογες ενέργειες της κατοχικής δύναμης επηρεάζουν, υποσκάπτουν για την ακρίβεια και την λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Το κάνουν σκοπίμως οι Τούρκοι ή δεν το αντιλαμβάνονται;

Όλων, πάντως, η ελπίδα είναι να αφεθούν σήμερα, που θα παρουσιασθούν στο ψευδοδικαστήριο, ελεύθεροι οι πέντε Ελληνοκύπριοι απαχθέντες.

Κ.ΒΕΝ.