«Απέλαση τώρα…», «Απέλαση. Το ΕΛΑΜ πού είναι τώρα που το χρειαζόμαστε;», «Βαρκούα τζιαι στείλτε τους πίσω».

Αυτά είναι μερικά από τα δεκάδες σχόλια κάτω από την είδηση πως τέσσερα άτομα πυροβολούσαν με αεροβόλο πεζούς στην περιοχή Μακένζι στη Λάρνακα, κτυπώντας έναν Ελλαδίτη και μια τουρίστρια.

Να φανταστείτε πως αυτές είναι αναρτήσεις που μπορούμε να μεταφέρουμε, επειδή πολλά σχόλια ήταν ένας ρατσιστικός οχετός γεμάτος μίσος και μένος για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην χώρα μας, η πλειοψηφία των οποίων εργάζονται σε θέσεις που δεν καταδεχόμαστε.

Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να λένε πως ήταν από τη Συρία οι δράστες επικαλούμενοι δικές τους πληροφορίες που τάχα δεν μεταδόθηκαν. Έλα, όμως, που η αλήθεια είναι άλλη…

Για το πρωτοφανές επεισόδιο συνελήφθησαν τέσσερις Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι, μάλιστα, προφυλακίστηκαν, αφού ένα από τα θύματα συγκράτησε τον αριθμό εγγραφής του αυτοκινήτου τους.

Τι να κάνουμε τώρα; Να τους απελάσουμε κι αυτούς ή επειδή είναι δικοί μας εν πειράζει;

Ν.Χ