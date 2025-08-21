Κάποιες φορές το ποδόσφαιρο λέει πολύ περισσότερα από ένα σκορ ή μια νίκη. Η ομάδα της Πάφου, που τρελαίνει κόσμο με τη φετινή της πορεία στα προκριματικά του Champions League, δεν κουβαλά μόνο αγωνιστικές φιλοδοξίες, αλλά και ιστορικό βάθος.

Το πρόσωπο του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, του μαθητή-ποιητή-αγωνιστή της ΕΟΚΑ, που απαγχονίστηκε από τους Βρετανούς σε ηλικία μόλις 18 ετών, βρίσκεται στο έμβλημα του συλλόγου.

Και να που τώρα, με τις εμφανίσεις της Πάφου στα ευρωπαϊκά σαλόνια, η ιστορία ταξιδεύει μαζί με το ποδόσφαιρο. Ξένα και ελληνικά μέσα ενημέρωσης στάθηκαν στο σύμβολο της ομάδας, ψάχνοντας να μάθουν ποιο είναι αυτό το νεανικό πρόσωπο που δεσπόζει στο λογότυπο ενός φιλόδοξου συλλόγου. Και κάπως έτσι, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης συστήθηκε σε χιλιάδες φιλάθλους εκτός Κύπρου, όχι μέσα από ένα βιβλίο Ιστορίας, αλλά μέσα από ένα ποδοσφαιρικό σήμα.

Η Πάφος δεν είναι απλώς η έκπληξη των προκριματικών, είναι ένα παράδειγμα για το πώς ο αθλητισμός, μπορεί να γίνει φορέας μνήμης και πολιτισμού.

Α.Ν.