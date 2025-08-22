Δεν είναι στις σκέψεις της BrainRocket να αποχωρήσει από την Κύπρο, απλά θα μεταφερθεί προσωπικό στην Ισπανία. Αυτές τις διαβεβαιώσεις έδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κατά τη συνάντηση που είχαν πριν από μερικές ημέρες στο Προεδρικό.

Πρόκειται για μεγάλη ξένη εταιρεία που εργοδοτεί πέραν των 1.500 εργαζομένων και έχει ως έδρα τη Λεμεσό. Να σημειωθεί πως ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ανάφερε στον Πρόεδρο πως στην Ισπανία θα μεταφερθεί αριθμός προσωπικού γύρω στα 150 άτομα που θα αντικατασταθούν από άλλο προσωπικό στην Κύπρο.

ΜΕΣ