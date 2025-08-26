Ένας μήνας πέρασε από την καταστροφική πυρκαγιά στη Λεμεσό και το Υπουργείο Άμυνας δίνει απαντήσεις ή τουλάχιστον μια πρώτη εικόνα για ένα από τα ερωτήματα που προέκυψαν τότε: Ποια ήταν η φύση της επιβραδυντικής ουσίας που έριξαν τα ισραηλινά αεροσκάφη; Ήταν ασφαλής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον;

Η ερώτηση υποβλήθηκε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου. Η απάντηση του Υπουργείου Άμυνας μέσω του ΓΕΕΦ αναφέρει ότι η επιβραδυντική σκόνη ήταν «αρκετά αραιωμένη» και «δεν θεωρείται επικίνδυνη σε χαμηλές δόσεις», ενώ οι πιθανές επιπτώσεις περιορίζονται σε «ήπιο ερεθισμό» για άτομα που έρθουν σε άμεση επαφή κυρίως ευπαθείς ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με άσθμα, αναπνευστικά προβλήματα).

Τονίζεται επίσης ότι, για λόγους πρόληψης, είχε δοθεί εντολή στο Τμήμα Δασών και στο Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να μην υπάρχει προσωπικό σε ακτίνα 250 μέτρων από το σημείο ρίψης.

Η ανακοίνωση, όσο καθησυχαστική κι αν ακούγεται, δεν παύει να αφήνει ανοιχτά αρκετά ζητήματα, από τη στιγμή που δεν δίνονται σαφείς πληροφορίες για τα ακριβή χημικά συστατικά της ουσίας.

Α.Ν.