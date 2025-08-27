Διαβάσαμε και πάλι το γνωστό ότι «οι Τουρκοκύπριοι πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα από τη μη λύση του Κυπριακού». Ένα άκρως παραπλανητικό αφήγημα που χρησιμοποιείται από όλους σχεδόν τους κύκλους των κατεχομένων (και δεξιούς και αριστερούς) προκειμένου να περάσουν τη θέση πως οι Ελληνοκύπριοι έχουν βολευτεί με τη μη λύση.

Ένα άκρως παραπλανητικό αφήγημα το οποίο στο τέλος αποσκοπεί στο να ικανοποιήσει αποκλειστικά και μόνο τα θέλω των Τουρκοκυπρίων καθιστώντας τους Ελληνοκύπριους υπεύθυνους για όλα.

Εν τέλει θα μας πουν ότι είναι η ίδιοι οι Ελληνοκύπριοι που επεδίωξαν και πέτυχαν την τουρκική εισβολή προκειμένου να απολαμβάνουν όσα απολαμβάνουν σήμερα!

ΑΠΙΜ