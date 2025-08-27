Εδώ και δυο χρόνια καταγγείλαμε στον Δήμο Στροβόλου ότι τον χειμώνα τα νερά λιμνάζουν έξω από το σπίτι μας και χρειάζεται επιδιόρθωση ο δρόμος. Κάναμε πολλά τηλεφωνήματα, το παράπονο μας έχει και αριθμό, αλλά στην πράξη τίποτα δεν έγινε.

Τώρα μπήκαν στον κόπο να μας τηλεφωνήσουν ότι το μπαλάκι πάει από το Δήμο στον ΕΟΑ (Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης). Ο Δήμος Στροβόλου ετοιμάζει λίστα με τα έργα που θα «κλωτσήσει» πάρα κάτω. Έως ότου πάει το μήνυμα και έρθει το χαμπάρι, πάλι θα μας βρει ο χειμώνας. Κατά τ’ άλλα πληρώνουμε φόρους και περιμένουμε στο ακουστικό της γραφειοκρατίας και της αδιαφορίας!

Μ.Π.