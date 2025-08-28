Είναι αυτό που λένε «τζαι μιαν φοράν του πάγκου», αλλά στην περίπτωση της Πάφου εις το τριπλούν.

Μια που βρήκε τους ρώσους να βάζουν ζεστό χρήμα όταν όλοι οι άλλοι (πλην Άρη) φυτοζωούν. Δεύτερη, όταν για πρώτη φορά στα χρονικά του ποδοσφαίρου μας πήρε πρωτάθλημα με τρόπο μάλιστα τόσο εμφαντικό που έλεγε «πλέον εγώ κάνω κουμάντο». Και τώρα, τρίτη και καλύτερη, όταν με την πρώτη κιόλας πιάνει στα χέρια της το ιερό δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου: Την συμμετοχή στους ομίλους του Champions League και τα εγγυημένα 20 και βάλε εκατομμύρια.

Ντόρα