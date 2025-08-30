Πώς γίνεται το ένα αποτσίγαρο να κάηκε εντελώς από την τόσο καταστροφική πυρκαγιά και το άλλο να έμεινε άθικτο. Είναι φανερό πως το άθικτο ρίχθηκε στο σημείο μετά που έσβησαν οι φλόγες, από κάποιον περαστικό. Αν στη γόπα εντοπιστεί γενετικό υλικό και ταυτοποιηθεί, τότε σίγουρα θα φανεί ότι ρίφθηκε εκ των υστέρων.

Τώρα αν η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό ή όχι, θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει όλα τα γεγονότα. Όμως και η Αστυνομία από την πρώτη στιγμή ουσιαστικά διέψευδε τα περί εμπρησμού, αφού δεν είχε μαρτυρία που να το επιβεβαιώνει. Εν πάσει περιπτώσει, το γεγονός ότι κρατικές υπηρεσίες τσακώνονται σήμερα για το θέμα του συντονισμού, δείχνει και το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει και η κάθε μια έκανε όπως έκρινε. Εξ ου και η παραδοχή του Αρχιπύραρχου που ήταν και ο συντονιστής, ότι “εγώ δεν μπορούσα να διατάξω κανέναν. Απλά ενημέρωνα”.

