Τι άκουγε άραγε η κ. Ανδρούλα Βασιλείου όταν ήταν πρώτη κυρία κατά τις επίσημες επισκέψεις του συζύγου της στο εξωτερικό; Τι άκουγε μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τον Μάρτιο του 1988, λίγο μετά την κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Τον ελληνικό εθνικό ύμνο άκουγε η κυρία Βασιλείου, αλλά προφανώς τότε δεν την ενοχλούσε γιατί ήταν πρώτη κυρία, ο σύζυγος της ήταν Πρόεδρος της Κύπρου και δεν είχε πρόβλημα.

Ας πάει στον ψηφιακό Ηρόδοτο του ΡΙΚ να θυμηθεί.

Σήμερα σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά μουγιάζεται για τον ελληνικό εθνικό ύμνο ή για τις ελληνικές σημαίες.

Θα ήταν καλό να μας πει γιατί μεταξύ 1988 και 1993 αντί τον ελληνικό εθνικό ύμνο δεν καθιέρωσαν είτε την Τηλλυρκώτισσα είτε την Αίγια την Κότσιηνη ως μουσικό κομμάτι στη θέση του εθνικού ύμνου…

ΑΠΙΜ