Η προσπάθεια να κερδίσουν πόντους κάποιοι απ΄ όσους θα επιχειρήσουν να διεκδικήσουν εκλογή ή/και επανεκλογή στις βουλευτικές του 2026, είναι ιδιαίτερα αισθητή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Θεμιτό κι αποδεκτό αυτό.

Αυτό, το οποίο δεν είναι θεμιτό κι αποδεκτό είναι η εμφανής προσπάθεια ορισμένων να κάνουν το άσπρο μαύρο, να βάλουν λόγια στο στόμα του άλλου (που ασφαλώς δεν είπε), να πιστωθούν θετικές ενέργειες που δεν έκαναν ποτέ, να παρουσιάσουν αποσπασματικά τοποθετήσεις ώστε να βγαίνει το νόημα που θέλουν, να αλλοιώσουν γραπτά κείμενα και γενικώς να συμπεριφερθούν με επαίσχυντο τρόπο.

Ζοφερές οι εποχές που ζούμε και αρκετοί οι ηλίθιοι ή αδιάβαστοι που είναι πρόθυμοι να πιαστούν κορόιδα. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι ο ψεύτης κι ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Γιατί σε κάποια στιγμή ακόμα και η εμφανής αλήθεια που δεν είναι ορατή σε μάζες καφενόβιων κι επιδερμικών χρηστών των ΜΚΔ θα βγει στην επιφάνεια. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον…

Φ.Μ.