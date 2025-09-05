Αυτή τη φορά η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στη γενέθλια γη, δεν έχει σχέση με την Πάφος FC, ας χαλαρώσουν όσοι τον στοχοποιούν ακόμη και για αυτό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα βρίσκεται το απόγευμα στο διαμέρισμα Χρυσοχούς όπου θα εγκαινιάσει τρία έργα ανάπτυξης και υποδομών στην ακριτική περιοχή, ενώ απόψε θα παραστεί και στην πρεμιέρα του φεστιβάλ όπερας της Πάφου. Για τους πρωταθλητές Κύπρου, όρεξη να έχει ο Πρόεδρος: Με τόσους αγώνες σε πρωτάθλημα και Champions League, θα βαρεθούν να τον βλέπουν σε Στέλιος Κυριακίδης και Αλφαμέγα.

Ντόρα