Εντέχνως η Πινδάρου προσπάθησε να αποσιωπήσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη και τη δήλωσή του ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση ανήκουν στο χώρο της κεντροδεξιάς. Ούτε σχόλιο, ούτε ανακοίνωση επί των όσων είπε. Τα άλλα κόμματα (που τοποθετούνται στο χώρο της αντιπολίτευσης) βρήκαν κάτι να πουν από όλα όσα άκουσαν.

Εξαίρεση ο αναπληρωτής πρόεδρος, Ευθύμιος Δίπλαρος, που έδειξε ότι δεν έχει πρόβλημα να τοποθετηθεί σε ζητήματα πολιτικού ταμπού.

Στην πολιτική είναι καλό να βγαίνεις μπροστά. Κι αυτό έπραξε ο Δίπλαρος…

ΑΠΙΜ