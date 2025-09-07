Το ζήτημα που προκύπτει από το πολύ πιθανό σενάριο μεταφοράς της έδρας από τη Λευκωσία στην Πάφο είναι πολύ πιο σύνθετο από μια απλή μαθηματική εξίσωση. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς η Λευκωσία θα έχει 19 βουλευτές αντί 20, που έχει σήμερα, και η Πάφος 5 αντί 4. Έχει να κάνει με τη διατάραξη των ισορροπιών που θα προκύψει με το εκλογικό μέτρο των δύο επαρχιών. Ο αντίκτυπος θα είναι παγκύπριος.

Αν, για παράδειγμα, αυξηθεί το εκλογικό μέτρο για τη Λευκωσία, αυτό επηρεάζει πόσους βουλευτές μπορεί να εκλέξει ένα κόμμα από την πρώτη κατανομή και πόσο υπόλοιπο θα διαθέτει για τη β΄ κατανομή. Ο ΔΗΣΥ, για παράδειγμα, το 2021 είχε εκλέξει 5 βουλευτές από την α΄ κατανομή και κανέναν στη δεύτερη. Αντίθετα, το ΑΚΕΛ, το οποίο έλαβε λιγότερες ψήφους στη Λευκωσία σε σχέση με τον ΔΗΣΥ, στο τέλος της ημέρας εξέλεξε έξι βουλευτές στην πρωτεύουσα, διότι είχε μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων.

Το ΔΗΚΟ, επίσης, στη β΄ φάση της κατανομής είχε λάβει δύο έδρες λόγω του υπολοίπου των ψήφων του σε παγκύπρια βάση. Αυτά τα δεδομένα θα αλλάξουν και, κατά συνέπεια, θα αλλάξει και η κατανομή των εδρών.

Φ.Δ.