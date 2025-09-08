Ο σοφός λαός μας όποτε θέλει να καταδείξει ότι κάποιοι έχουν μείνει πίσω σε κάποια πράγματα χρησιμοποιεί τη φράση… «ο κόσμος πήγε στο φεγγάρι» στην οποία προσθέτει αναλόγως της περίπτωσης και τη σχετική υπόδειξη για το θέμα επί του οποίου διεξάγεται συζήτηση.

Αυτή η φράση έρχεται να κολλήσει γάντι με το θέμα που ξεκινά σήμερα στην κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών. Θα ξεκινήσει η συζήτηση για την εισαγωγή της τελεργασίας στο δημόσιο. Μιλάμε για το έτος 2025 και στην Κύπρο η δημόσια υπηρεσία θα ξεκινήσει τώρα να συζητά εάν θα εργάζονται οι υπάλληλοί της ορισμένες μέρες το χρόνο από το σπίτι!

Μιλάμε για το 2025 όπου όλες σχεδόν οι εταιρείες και οργανισμοί διεθνώς έχουν καθιερώσει εδώ και χρόνια την τηλεργασία. Στην Κύπρο όμως η νοοτροπία λέει άλλα…

Βέβαια το νομοσχέδιο όπως ετοιμάστηκε (από δημόσιους υπαλλήλους) αφήνει πολλά ερωτήματα και κάποιοι φρόντισαν να του κόψουν πόδια, χέρια κλπ πριν το στείλουν στη Βουλή.

ΑΠΙΜ