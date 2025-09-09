Μετά από δυόμιση χρόνια ταλαιπωρίας στις φυλακές και τα δικαστήρια Κύπρου και Γερμανίας, επέστρεψε χθες στην Κύπρο ο Κούρδος πολιτικός πρόσφυγας Κενάν Αγιάζ. Οδηγήθηκε από το αεροδρόμιο απευθείας στις Κεντρικές Φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής που του επέβαλαν οι Γερμανοί, οι οποίοι τον δίκασαν ως τρομοκράτη και τον φυλάκισαν χωρίς να αποδείξουν σε βάρος του καμιά αξιόποινη πράξη.

Ο Αγιάζ διέμενε στην Κύπρο επί δέκα χρόνια, ως αναγνωρισμένος πολιτικός πρόσφυγας, χωρίς ούτε μία φορά να προκαλέσει την προσοχή των Αρχών για οποιοδήποτε παράπτωμα. Όμως, παραδόθηκε στις γερμανικές Αρχές επειδή τον ανακήρυξε τρομοκράτη η Τουρκία, η οποία τον βασάνιζε επί χρόνια στις δικές της φυλακές. Τώρα οι κυπριακές Αρχές οφείλουν να φερθούν τίμια απέναντί του και να μην τον κρατήσουν ούτε μέρα επιπλέον στις φυλακές. Αρκετά χρόνια βασανίστηκε στην Τουρκία και στη Γερμανία. Μπορεί να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους για το υπόλοιπο της ποινής που του επέβαλαν οι Γερμανοί.

Αύριο, στις 6 το απόγευμα, πραγματοποιείται συγκέντρωση συμπαράστασης στον Κούρδο αγωνιστή, έξω από τις Κεντρικές Φυλακές.

