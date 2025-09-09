Όταν οι διωκτικές Αρχές ζητούν από τα Δικαστήρια να κρατηθεί ως υπόδικος ένας κατηγορούμενος για κακουργηματικές πράξεις, ένα από τα νομικά επιχειρήματα που παραθέτουν είναι ο κίνδυνος διάπραξης πανομοιότυπων αδικημάτων… Το θυμηθήκαμε αυτό με αφορμή την υπόθεση της απόπειρας φόνου και του εμπρησμού στην Πύλα, η οποία πήρε διαστάσεις χθες, αφού οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας επεκτάθηκαν στη δυτική Λευκωσία και ανέδειξαν πράματα και θάματα. Όπως έγινε γνωστό το Σάββατο, ένα πρόσωπο που συνελήφθη για την παρούσα υπόθεση, είχε πρόσφατη προϊστορία πάλι για υπόθεση που εντασσόταν στο οργανωμένο έγκλημα. Είχε καταχωρισθεί κατηγορητήριο σε βάρος του για εμπρησμό στα Λιβάδια Λάρνακας, αλλά το Δικαστήριο είχε απορρίψει το αίτημα της κατηγορούσας Αρχής για να κρατείται ως υπόδικος και αποφάσισε όπως μείνει ελεύθερος με όρους. Η Αστυνομία τελικά τον βρήκε πάλι μπροστά της όταν διερευνούσε την υπόθεση στην Πύλα… Δεν είναι σωστό να υπεραπλουστεύουμε κάποιες καταστάσεις και να επικρίνουμε αβασάνιστα τα Δικαστήρια, αλλά σίγουρα κάτι τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να περνούν στο ντούκου.

Φ.Μ.