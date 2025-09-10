Παρακολουθώντας τις τελευταίες ημέρες τον Ευθύμιο Δίπλαρο κατά τις τηλεοπτικές του παρεμβάσεις βλέπω έναν ώριμο και σοβαρό πολιτικό που τοποθετείται με το σωστό τρόπο ως κομματικός αξιωματούχος. Και την ώρα που ένα πολιτικό πρόσωπο ωριμάζει και μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα ως βουλευτής το κόμμα του, ένεκα μιας ηλίθιας απόφασης, τον στέλνει στο σπίτι γιατί τάχατες έχει συμπληρώσει τρεις θητείες!

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για όλα τα κόμματα που έχουν εφαρμόσει ανάλογες εσωκομματικές διατάξεις. Όταν ένας βουλευτής με την ωριμότητα που αποκτά είναι σε θέση να επιστρέψει μέρος των γνώσεων που απέκτησε, του επιβάλλουν να «αφυπηρετήσει».

ΑΠΙΜ