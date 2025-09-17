Γνωστοποιήθηκε χθες κατάλογος με αναδρομικές προαγωγές σε βαθμό υπαστυνόμου και ανώτερου υπαστυνόμου. Η λίστα αφορά και τις 52 θέσεις προαγωγής σε βαθμό υπαστυνόμου με το μαρτυρικό ιστορικό. Οι 49 εξ αυτών είχαν ακυρωθεί από τον πρόεδρο του Διοικητικού Δικαστηρίου, Φίλιππο Κωμοδρόμο τον Δεκέμβριο του 2017.

Ο «Φ» είχε αποκαλύψει ντοκουμέντα σε δισέλιδο δημοσίευμα, αποκαλύπτοντας ότι κατά την αξιολόγηση περί των 190 λοχιών για 52 θέσεις προαγωγής στη βαθμίδα του υπαστυνόμου, υποψήφιοι εκτοξεύονταν μέχρι και 20 θέσεις για να αποκτήσουν τις δυο πολυπόθητες αστέρες. Άλλοι ακολουθούσαν αντίθετη πορεία.

Αυτό το φαινόμενο «ανεβοκατεβάσματος» υποψηφίων στους καταλόγους αξιολόγησης που κάλλιστα θα χαρακτηριζόταν σαν γιο-γιο οφειλόταν στο τελευταίο και κρίσιμο στάδιο των διαδικασιών που ακολουθείται στο Αστυνομικό Σώμα. Αυτό της προφορικής συνέντευξης. Ένας που υστερούσε σε προσόντα εκτοξευόταν γιατί όλως παραδόξως ήταν εξαιρετικός στη συνέντευξη, κι αντίθετα ο ικανότατος (βάσει όλων των σταδίων αξιολόγησης) ανεξήγητα «πάτωνε» στις συνεντεύξεις.

Οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν οι παρούσες προαγωγές έγιναν με αξιοκρατικά κριτήρια κι δεν παρεισέφρησαν άλλοι παράγοντες. Είναι πολύ σημαντικό τα μέλη της Αστυνομίας να νιώθουν ότι υπάρχει αξιοκρατία στο Σώμα.

Φ.Μ.