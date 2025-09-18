Τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό δεν τον νοιάζει οτιδήποτε εκτός από την εξαφάνιση των Παλαιστινίων και την προσάρτηση της Γάζας. Δεν τον νοιάζουν οι όμηροι και το δείχνει. Δεν τον ενδιαφέρει εάν η τρομοκρατία, την οποία όπως υποστηρίζει πολεμά, θα γιγαντώνεται όσο συνεχίζει τη γενοκτονία και τη λιμοκτονία.

Ο Νετανιάχου πήρε το πράσινο φως από τους Αμερικανούς, που ονειρεύονται να δημιουργήσουν Ριβιέρα στα συντρίμμια της ισοπεδωμένης Γάζας και προχώρησε (όχι πως ήθελε την άδεια κανενός). Τα όποια συμφέροντα φαίνεται να λειτουργούν πάνω από την ανθρώπινη ζωή και την επιβίωση ενός λαού. Ο Νετανιάχου, που συντηρεί τον πόλεμο για να σωθεί πολιτικά, διαπράττει εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία. Ποιος θα τον σταματήσει; Έχει φθάσει η ώρα των κυρώσεων. Θα πρέπει να επιβληθούν σκληρά μέτρα κατά του Ισραήλ, που να δημιουργούν τόσο κόστος, ώστε να σταματήσει τον πόλεμο.

Κ.ΒΕΝ.