Έκανε και πάλι το θαύμα του ο Φαίδωνας Φαίδωνος και κατάφερε να βάλει την Κύπρο στο στόχαστρο των ξένων μέσων ενημέρωσης.

Όλοι θυμόμαστε τις δηλώσεις του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από εμπόρους ναρκωτικών και ξένες εταιρείες κ.λπ.

Ο συναγερμικός δήμαρχος της Πάφου, είχε πει σε κάποιες δηλώσεις του ότι θα ενημερωθούν και ξένα μέρα ενημέρωσης για όλα όσα ο ίδιος καταγγέλλει.

Δεν ξέρουμε εάν είναι ένεκα δικών του ενεργειών ή ήταν εξ αφορμής των δηλώσεών του, αλλά τελικά φαίνεται πως η Κύπρος μπήκε στο στόχαστρο κάποιων ξένων μέσων ενημέρωσης τα οποία ζήτησαν από Κύπριους αξιωματούχους να μιλήσουν μαζί τους για το θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από εμπόρους ναρκωτικών κ.λπ.

Τουρκικής καταγωγής δημοσιογράφος μεγάλης σε κυκλοφορία ξένης εφημερίδας έστειλε, όμως μαθαίνουμε, επιστολή για να μιλήσει με Κύπριο αξιωματούχο με αφρομή τις δηλώσεις του Φαίδωνα.

Ο δήμαρχος της Πάφου έκανε και πάλι το θαύμα του, στοχοποίησε τη χώρα του. Γιατί άλλο είναι να καταγγέλλεις στις Αρχές της χώρας σου κι άλλο είναι να βάζεις στο παιχνίδι ξένα ΜΜΕ τα οποία μπορεί να εξυπηρετούν και συγκεκριμένες σκοπιμότητες

ΑΠΙΜ