Άλλο να έχεις ως σύμμαχο το Ισραήλ, κι άλλο να του δίνεις το δικαίωμα να σου υποδεικνύει τι θα κάνεις στην πατρίδα σου.

Αναφερόμαστε στο ηλεκτρονικό μήνυμα του Υπουργού Διασποράς του Ισραήλ, ο οποίος δεν έμεινε μόνο στις επισημάνσεις για τα αρνητικά φαινόμενα (συνθήματα που εξεγείρουν μίσος), αλλά θέλησε να κάνει και «εισηγήσεις» για το πώς θα πρέπει να ενεργήσουν οι δικές μας Αρχές.

Βέβαια, για να φτάσουμε σε σημείο να μας υποδεικνύουν και τι θα κάνουμε στο σπίτι μας, εμείς ευθυνόμαστε. Φρόντισαν οι κυβερνήσεις μας τα τελευταία χρόνια να τους δώσουν αυτό το «δικαίωμα». Αυτό αποδεικνύεται από την υπόθεση των παρακολουθήσεων και τα όσα φέραμε στο φως της δημοσιότητας.

Θυμίζουμε πως Ισραηλινός υπήκοος, ενεχόμενος με το σκάνδαλο, πήρε άδεια από την Αστυνομία για να ανοίξει εταιρεία με ιδιώτες φύλακες. Κι αυτό έγινε με παρέμβαση του κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρ΄ όλο που ο Ισραηλινός ελέγχθηκε ποινικά (και άλλως πως) για τις δραστηριότητές του.

Μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι εταιρείες ισραηλινών συμφερόντων με έδρα την Κύπρο, εξήγαγαν λογισμικά παρακολούθησης με τις ευλογίες της υπηρεσίας εμπορίου (κόμβος εξαγωγών η Κύπρος, λέγαμε τότε). Όταν νιώθουν πως μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στον τόπο μας, τότε λογικό είναι να αρχίσουν να μας κάνουν και υποδείξεις…

Φ.Μ.