Μόλις τον περασμένο Ιούλιο η Βουλή ψήφισε νόμο που ρυθμίζει τις συγκεντρώσεις – εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Όπως γνωστοποίησε η πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής Ειρήνη Χαραλαμπίδου, θα καταθέσει τροποποιήσεις μετά τις θέσεις ΟΑΣΕ.

Το ΑΚΕΛ από την άλλη, μετά και την προχθεσινή εκδήλωση έξω από το ΥΠΕΞ και τα γεγονότα που ακολούθησαν, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση νόμου για κατάργηση παντελώς της νομοθεσίας που ψηφίστηκε προ διμήνου.

Όταν ένα θέμα πολιτικοποιείται δεν θα πρέπει να φταίει ο νόμος που ψηφίστηκε μόλις πριν δύο μήνες. Αν χρήζει αλλαγών για να διορθώσει κάποιες στρεβλώσεις είναι απολύτως κατανοητό. Το να διοργανώνεις μια εκδήλωση πρέπει να έχεις και την ευθύνη. Εκτός κι αν το πάθημε με τους κυνηγούς δεν μας έγινε μάθημα.

ΜΙΧ.