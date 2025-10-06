Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου οι Εκτελεστικές Επιτροπές του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ συνήλθαν για πρώτη φορά σε κοινή συνεδρία και εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με θέμα την ΑΤΑ.

Πέραν της μεγάλης σημασίας αυτού καθ’ αυτού του γεγονότος, οι εργοδοτικές οργανώσεις επεφύλασσαν ακόμα μια έκπληξη, καθώς ουσιαστικά προανήγγειλαν παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας στο συγκεκριμένο θέμα. «Ενόψει διεργασιών που ενεργοποιήθηκαν από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ δεν θα προβούν επί του παρόντος σε περαιτέρω ανακοινώσεις, δηλώσεις ή/και δημόσιες τοποθετήσεις» ανέφερε η ανακοίνωση.

Ποιο είναι το ζήτημα, αλλά και το ερωτηματικό σε αυτή την εξέλιξη; Εάν ο Πρόεδρος είχε σκοπό να παρέμβει στο συγκεκριμένο θέμα, θα έπρεπε να είχε γίνει η απαραίτητη προεργασία, ώστε να διασφαλίσει ότι υπάρχει σημείο επαφής μεταξύ εργοδοτών και συντεχνιών για να εξευρεθεί λύση και η παρέμβαση του Προέδρου να αποδειχθεί καταλυτική, αλλά κυρίως ουσιαστική και επιτυχημένη.

Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, δεν υπήρξε καμιά επαφή με το άλλο μέρος των διαπραγματεύσεων, δηλαδή τις συντεχνίες. Κάτι που σημαίνει ότι ο Πρόεδρος μπαίνει σε μια διαδικασία χωρίς να διασφαλίσει ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας.

Επομένως, στην περίπτωση αποτυχίας της παρέμβασης του Προέδρου:

(α) Θα χρεωθεί ο ίδιος την αποτυχία και θα αμαυρώσει την εικόνα της κυβέρνησης.

(β) Μετά τον Πρόεδρο που θα πάνε οι κοινωνικοί εταίροι για να βρουν λύση, αφού ούτε ο υπουργός ούτε ο Πρόεδρος τα κατάφεραν.

Στα Ηνωμένα Έθνη;

Αγ.Αγ.