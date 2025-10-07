Δεν γίνεται στις 26/9 να αποστέλλεις επιστολή για τροποποιήσεις επί της νομοθεσίας που αφορούν τις συγκεντρώσεις-διαδηλώσεις, η οποία ψηφίστηκε προ διμήνου και τρεις ημέρες μετά βουλευτές του ίδιου κόμματος με άλλη επιστολή να ζητούν την πλήρη κατάργηση της νομοθεσίας.

Μπορεί να κατηγορείται η Αστυνομία για χρήση βίας σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε για τη Γάζα, αλλά είναι άλλο να φταίει ο νόμος. Και έχει ένα δίκαιο ο υπουργός Δικαιοσύνης όταν λέει ότι σε τρεις ημέρες άλλαξε η θέση του ΑΚΕΛ για τη νομοθεσία, παρουσιάζοντας μάλιστα και επιστολή του Γ.Γ. του κόμματος.

Αν μια νομοθεσία από την αρχή έχει πρόβλημα ή γίνονται συστάσεις για αλλαγές -όχι κατάργηση- να εξεταστούν. Δεν γίνεται όμως με την πρώτη ευκαιρία να δαιμονοποιούμε μια νομοθεσία που αν μη τι άλλο καλύπτει τα κενά που υπήρχαν τόσα χρόνια, για τα οποία κατηγορούνταν Αστυνομία και Κυβέρνηση.

ΜΙΧ.