«Η πολιτική ζωή γίνεται φτωχότερη όταν φεύγουν προσωπικότητες όπως η Καίτη Κληρίδη, και σήμερα αυτό πενθούμε. Καλή αντάμωση με τον πατριάρχη της παράταξης, τον αείμνηστο πατέρα σου, Γλαύκο Κληρίδη, Καίτη μου. Καλό παράδεισο».

Με αυτό το σύντομο και λιτό μήνυμα, ο Νίκος Αναστασιάδης αποχαιρέτησε την Καίτη Κληρίδη, υπογράφοντας… ηλεκτρονικά το βιβλίο συλλυπητηρίων, και όχι με φυσική παρουσία. Η ηχηρή απουσία του από την Πινδάρου σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, δεδομένης της ανοιχτής κόντρας που υπήρχε μεταξύ των δύο τα τελευταία χρόνια.

Αν μη τι άλλο, ο τέως ΠτΔ σε αυτή την περίπτωση δεν υποκρίθηκε καταφεύγοντας σε θεατρινισμούς. Σίγουρα θα ήταν μια παράσταση που η ίδια η Καίτη δεν θα ήθελε να δει.

