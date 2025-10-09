Ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, ανακοίνωσε χθες μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft, το Co-Pilot, βρίσκεται στα χέρια των δημοσίων υπαλλήλων και έχει στόχο την επιτάχυνση των εργασιών και ουσιαστικά την αύξηση της παραγωγικότητας ολόκληρου του τομέα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δαμιανού, «με την αυτοματοποίηση απλών ενεργειών, την ταχεία ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφοριών και την ενσωμάτωση μηχανισμών ασφάλειας, το εργαλείο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εργαζόμαστε πιο έξυπνα και να εξοικονομούμε χρόνο με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων και της δημόσιας πληροφορίας», σημείωσε.

Αναντίλεκτα η όποια χρήση της τεχνολογίας, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και δη στο Δημόσιο, είναι καλοδεχούμενη.

Ωστόσο, επειδή όντως μιλάμε για το Δημόσιο, ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, ως προς την τελική χρήση του εργαλείου και την επιτυχία του εγχειρήματος. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα συζητάμε για το θέμα της τηλεργασίας, το οποίο χρονολογείται. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι εκτός από τεχνητή νοημοσύνη, χρειάζεται και κοινή νοημοσύνη, η οποία αρκετές φορές χάνεται μέσα στις δαιδαλώδεις διαδικασίες και τις αναχρονιστικές μεθόδους.

Αγ.Αγ.