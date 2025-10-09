Μετά τον διορισμό Επιτρόπου για το παιδί και του πρώτου Συνήγορου του Ασθενούς, παίρνει σειρά η Επίτροπος Νομοθεσίας και μετά οι υπουργοί – υφυπουργοί.

Γίνεται πολύς λόγος τελευταία για το ποιοι υπουργοί θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα αλλάξουν χαρτοφυλάκιο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρατά καλά κλειστά τα χαρτιά του (όχι σαν το μαύρο βιβλιαράκι που διέρρευσε προεκλογικά), ενώ ήδη άρχισαν να καλούνται πρόσωπα στο Προεδρικό.

Η παραφυλολογία όμως ότι αυτός μένει και αυτός φεύγει δεν βοηθά το κυβερνητικό έργο, αφού η αβεβαιότητα φέρνει και αρνητική αντίδραση.

Αν θα γίνει φρεσκάρισμα να γίνει άμεσα, να γνωρίζουν οι μεν ότι φεύγουν και οι δε ότι έρχονται. Ας ακολουθήσει ο Πρόεδρος την τακτική Κληρίδη.

Ουδείς γνώριζε οτιδήποτε μέχρι την ημέρα της ανακοίνωσης.

ΜΙΧ.