Η δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για τον πρώην διευθυντή του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) Κωνσταντίνο Παρμακλή, φέρνει στο φως όχι μόνο ζητήματα διοικητικών και πειθαρχικών παρατυπιών, αλλά και μια πολύ σοβαρή πτυχή που μέχρι σήμερα είχε παραμείνει στην αφάνεια: ο ίδιος ο καταγγέλλων, Παύλος Νικολάου, τελεί υπό πειθαρχική διερεύνηση για καταγγελίες τεσσάρων υπαλλήλων που αφορούν, μεταξύ άλλων, και πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης.

Η πληροφορία αυτή, που επιβεβαιώθηκε με επίσημη ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα κίνητρα και την αξιοπιστία της καταγγελίας του. Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η έρευνα της Αρχής διαπίστωσε συγκεκριμένες αδυναμίες στον τρόπο διοίκησης του ΣΥΛ, όπως παρατυπίες σε αναθέσεις και ανεπαρκή διαφάνεια, ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των περίπου 70 καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τον καταγγέλλοντα κρίθηκαν αβάσιμες.

Σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, η διαφθορά πρέπει να καταγγέλλεται και να διερευνάται ανεξαρτήτως προσώπων. Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι ο βασικός καταγγέλλων τελεί ήδη υπό διαδικασία εσωτερικής διερεύνησης για σοβαρότατα πειθαρχικά ζητήματα και δη για υποθέσεις που σχετίζονται με σεξουαλική παρενόχληση, δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Α.Ν.