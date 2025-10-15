Ας μας συγχωρέσουν οι φίλοι (και οι εχθροί) που δυσκολευόμαστε να πανηγυρίσουμε για την παρουσία της Κύπρου στη διάσκεψη για την ειρήνη. Είχαμε προλάβει να δούμε τα στιγμιότυπα από την ισραηλινή Κνεσέτ και την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ εκεί.

Την απομάκρυνση βουλευτών που αντέδρασαν για τη γενοκτονία στη Γάζα, τις κραυγές για τα όπλα που έδινε στον Νετανιάχου για να εξοντώνει αμάχους, τις νουθεσίες στον πρόεδρο του Ισραήλ για τη δικαστική διαδικασία εναντίον του πρωθυπουργού: «Πούρα και σαμπάνια; Ποιος νοιάζεται;». Είχαμε προλάβει να παρακολουθήσουμε τους αλαλαγμούς των Ισραηλινών βουλευτών, του ίδιου του Νετανιάχου, του πλανητάρχη που θέλει και το Νόμπελ Ειρήνης.

Και όλα αυτά, μετά από 70.000 νεκρούς και μια ισοπεδωμένη Γάζα, την οποία ακόμα ελέγχει η Χαμάς. Όλα αυτά για να συντηρηθεί η ψευδαίσθηση του Λευκού Οίκου ότι έλυσε το μεσανατολικό πρόβλημα «μετά από 3.000 χρόνια», χωρίς να ασχοληθεί καν με την ύπαρξη του παλαιστινιακού λαού. Για να περιπαίζει τους ηγέτες των χωρών του κόσμου ένας περαστικός, έχοντας στο πλευρό του και εκθειάζοντας τον Τούρκο δικτάτορα.

Η ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας θέλει να είναι κομμάτι αυτού του περιφερόμενου θιάσου; Αισθάνεται πως θα έχει αξιοπιστία και σε πέντε χρόνια μετά από αυτό το πανηγύρι;

ΑΛ.ΜΙΧ.