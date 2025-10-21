Το εύρος της επικράτησης Ερχιουρμάν στα κατεχόμενα εξέπληξε τη μεγάλη πλειοψηφία, ένθεν κι ένθεν της Πράσινης Γραμμής. Αυτοί όμως που θα πρέπει να διαβάσουν με προσοχή το αποτέλεσμα και να λάβουν τα μηνύματα είμαστε εμείς, στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο πολύπειρος σε θέματα Κυπριακού, Τουμάζος Τσιελεπής, γνωρίζει από πρώτο χέρι τον Τουφάν Ερχιουρμάν, με τον οποίο εργάστηκαν μαζί και κατέγραψαν στο παρελθόν σημαντικές συγκλίσεις. Όπως δήλωσε στο Omega, είναι πεπεισμένος πως η αφοσίωσή του σε ΔΔΟ με πολιτική ισότητα είναι ειλικρινής. Είναι επίσης βέβαιος ότι με αυτόν στο πηδάλιο της τουρκοκυπριακής κοινότητας οι συνομιλίες θα επαναρχίσουν. Αυτή την φορά όμως επί της ουσίας και όχι για οδοφράγματα ή νεκροταφεία.

Συνεπώς, η εδώ και χρόνια μόνιμη -και ομολογουμένως βολική για κάποιους– δικαιολογία της τουρκικής αδιαλλαξίας ενδεχομένως σύντομα να μην υπάρχει πλέον στο τραπέζι. Και αν αυτό συμβεί, εκεί είναι που θα φανούν οι πραγματικές προθέσεις όλων, αν θα πέσουν μάσκες και από ποιους.

ΕΜ