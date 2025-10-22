Πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς με επαρκή αιτιολόγησή της απέρριψε καταγγελία πολίτη για παράνομη λειτουργία ελαιοτριβείου εντός οικιστικής ζώνης. Τα όσα καταλόγιζε ο παραπονούμενος ήταν στη βάση εγγράφων, επιστολογραφίας και δικαστικού διατάγματος. Ωστόσο, η μορφή της καταγγελίας ήταν τέτοια που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να εξετάσει την καταγγελία η Αρχή, όπως εξηγήσαμε σε σχετικό ρεπορτάζ.

Η ουσία, όμως, είναι ότι η υπόθεση χρονολογείται από το 1993 και καμία αρμόδια Αρχή δεν είναι σε θέση να δώσει λύση. Πολίτες που διαμένουν στο συγκεκριμένο σημείο κάνουν λόγο για οχληρία, περιβαλλοντική καταστροφή με αντίκτυπο στην προσωπική τους υγεία, αλλά και ότι το ελαιοτριβείο λειτουργούσε χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Όλα αυτά τα χρόνια υφίστατο ένας… χαρτοπόλεμος, αφού επιστολές πήγαιναν κι έρχονταν μεταξύ παραπονούμενων κατοίκων, ιδιοκτητών του ελαιοτριβείου και αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους, χωρίς όμως να υπάρχει αποτέλεσμα.

Η όλη υπόθεση έχει γίνει μπαλάκι μεταξύ Επάρχου, Κοινοτικού Συμβουλίου, Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Ούτε ο νεοσύστατος ΕΟΑ, μπόρεσε να δώσει λύση…

Φ.Μ.