Ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, χρειάστηκε σε μερικά σημεία της χθεσινής συνεδρίας της επιτροπής Παιδείας να ανεβάσει τον τόνο της φωνής του, διατυπώνοντας τις θέσεις της οργάνωσης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

Σε μία στιγμή ανέφερε έντονα πως: «Εκνευρίζομαι να ακούω την υπουργό να λέει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να αξιολογούνται. Η ίδια δεν είναι με αυτό το σύστημα που αξιολογήθηκε και προήχθη;». Φυσικά, ο κ. Ταλιαδώρος λίγο μετά σχολίασε με χιούμορ και την τοποθέτηση του εκπροσώπου των μαθητών, ο οποίος είπε πως δεν μπορεί να προχωρήσει η πρόταση όταν «δεν έγινε διάλογος με τους καθηγητές». Ο κ. Ταλιαδώρος χαμογελώντας είπε «…και από μιτσήν μαθαίνεις την αλήθεια»!

ΛΙΑ